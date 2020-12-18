Стало известно, где сборная Украины проведет первые матчи квалификации ЧМ-2022

18 декабря, 2020, 11:38

УАФ решила провести домашние матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 с командами Финляндии и Казахстана во Львове

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй, - сыграет в стыковых матчах.

"Рассмотрев предложения ООО УАФ "Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной, Исполком УАФ определил стадион "Арена Львов" во Львове местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина - Финляндия и Украина - Казахстан", - говорится в сообщении УАФ.

Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 состоится 28 марта 2021 года против Финляндии. Встреча Украина - Казахстан пройдет 31 марта 2021 года.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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