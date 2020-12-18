18 декабря, 2020, 11:24

После того как испанская полиция разоблачила преступную сеть россиян и задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, в четверг, 17 декабря, местные издания опубликовали их имена

Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны, пишет DW.

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ: Митюрев, посредник между русскими и испанскими бизнесменами, занимался поиском клиентов, и Хакимов, который отвечал за отмывание денег.

Ключевой фигурой считается Данилов, однако он не был задержан. Его называют "коммерсантом, который регулярно бывал в Испании и имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, шантажом, торговлей оружием, наркотиками и людьми".

Другим важным персонажем в этой схеме журналисты называют адвоката Алексея Широкова, "лет пятидесяти", что с юных лет живет в провинции Аликанте и получил юридическое образование в местном университете.

Его юридическая фирма была "волшебным офисом", способным облегчить иммиграционные процедуры, такие как предоставление вида на жительство в Испании, благодаря его отношениям с задержанными агентами, которые получали за это плату и подарки.

Он также был связующим звеном с местной администрацией и политиками, поскольку, согласно источникам в полиции, был членом Народной партии в муниципалитете Альтеа и предсказуемым лоббистом.

В распоряжении Широкова, утверждает издание, был целый арсенал оружия, хотя у него было разрешение только на спортивную стрельбу.

Миссия Жижина, четвертого задержанного, заключалась в создании коммерческого фасада, который позволил бы российскому криминалу вкладывать незаконно полученные деньги по всему миру.

Во время одного звонка слышно, как он приказывает человеку подойти к его машине, взять 61 000 евро и отдать его жене.

У него было найдено 180 000 евро наличными.

Упоминаются также "вечеринки воров в законе" на Ибице стоимостью 30 000 евро в день "со встречами на очень высоком уровне".

Кроме россиян были задержаны полицейский и два гвардейца, два члена Совета безопасности (один в Бенидорме, второй, бывший, в Альтеа), чиновники (особенно из сферы городского планирования) и несколько испанских юристов были подставными лицами.

Все, кроме Широкова и трех его сообщников, были освобождены до суда, отмечается в публикации.

В ходе 18 проведенных обысков в рамках этого дела были обнаружены 300 тыс. евро наличными в сейфах, 1 млн евро на одном из заблокированных счетов, шесть единиц короткоствольного оружия, две боевые винтовки, автоматы, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов различного калибра. Кроме того, были найдены виртуальные кошельки с криптовалютой, бриллианты и 16 роскошных автомобилей.

В ходе процессуальных действий заморожены активы на миллионы евро. Следователям также удалось выяснить, что все бизнесмены, которых "консультировали" Широков и его партнеры, имели счета и сейфы в том же отделении банка в Альтеа, где ведется расследование.

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и внедриться в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и хакеров", сообщает полиция.

Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, гостиницы, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных - восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это самой крупной операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

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