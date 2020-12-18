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Espreso.tvСпортШевченко объяснил, почему не вызывает в сборную Украины лидера "Динамо"

Шевченко объяснил, почему не вызывает в сборную Украины лидера "Динамо"


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что хавбек "Динамо" Виталий Буяльский не может выиграть конкуренцию за вызов в национальную команду

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Шевченко, в сборной Украины большая конкуренция в центре поля и Буяльский ее проигрывает.

"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но сейчас конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я, как главный тренер, должен делать выбор ", - сказал Андрей Шевченко.

В этом сезоне Виталий Буяльский сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 3,5 млн евро.

Последний раз 27-летний хавбек выходил на поле в футболке сборной Украины 14 ноября 2019 года.

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