Шевченко объяснил, почему не вызывает в сборную Украины лидера "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Шевченко, в сборной Украины большая конкуренция в центре поля и Буяльский ее проигрывает.
"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но сейчас конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я, как главный тренер, должен делать выбор ", - сказал Андрей Шевченко.
В этом сезоне Виталий Буяльский сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 3,5 млн евро.
Последний раз 27-летний хавбек выходил на поле в футболке сборной Украины 14 ноября 2019 года.
- 1 декабря стало известно, что полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский сломал ребро и больше не сыграет в 2020 году.
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