Сенат Чехии призвал не привлекать Россию и Китай к конкурсу на достройку АЭС "Дукованы"

18 декабря, 2020, 11:20

Сенат, верхняя палата парламента Чехии, принял обращение, в котором призвал правительство страны не допускать Россию и Китай к конкурсу на достройку атомной электростанции "Дукованы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Обе страны Сенат признал определенным риском для Чехии, на что уже неоднократно также обращала внимание Служба безопасности Чехии. В частности, в обращении Сената отмечено, что стратегия безопасности страны, принятая в 2015 году, "определяет жизненные интересы Чешской Республики и четко определяет обязанность правительства обеспечить энергетическую безопасность так, чтобы проекты не представляли угрозу злоупотребления при измене экономическим и политическим интересам чужой власти во вред ЧР".

За принятие обращения свои голоса отдали 57 сенаторов из 69 присутствовавших при голосовании, голосов против не было.

Впервые группа ČEZ (Чешские энергетические предприятия) открыла конкурс на строительство атомных блоков электростанции в августе 2009 года в городе Темелин (Temelín). "Дукованы" (Dukovany - название электростанции от названия села на юго-западе Моравы) - первая атомная электростанция, построенная в Чехии.

Первый блок из четырех был возведен в мае 1985 года, до июня 1987-го запущены в действие еще три. В июне 2020 года правительство Чехии подписало договор с группой ČEZ о построении еще одного блока в Дукованах. На участие в конкурсе на строительство нового блока атомной электростанции согласились китайская фирма CGN, французская EdF, южно-корейская KHNP, российский «Росатом» и американский Westinghouse.

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