СБУ открыла второе дело по факту прослушивания экс-премьера Гончарука

18 декабря, 2020, 11:56

Служба безопасности Украины продолжает расследование дела о прослушивании кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и открыла новое - о вмешательстве в работу госчиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ СБУ на запрос.

Кроме дела, возбужденного в январе по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), СБУ расследует производство, открытое по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника (ст. 344 Уголовного кодекса).

"По изложенным вами обстоятельствам (прослушивание экс-премьера Гончарука, - ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование по 2 уголовным производствам по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 344 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 января на YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем главы Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и по экономическим вопросам перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.