Санкций на мое задержание никто не давал, - Татаров о вручении ему подозрения
Об этом он написал в своем Telegram.
"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - отметил Татаров.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров исчез, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.
"Сегодня и.о. председателя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - отметил журналист.
Он добавил, что Офис президента "никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента".
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
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