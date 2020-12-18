 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСанкций на мое задержание никто не давал, - Татаров о вручении ему подозрения

Санкций на мое задержание никто не давал, - Татаров о вручении ему подозрения


фото: pep.org.ua
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание "является ложью"

Об этом он написал в своем Telegram.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - отметил Татаров.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров исчез, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

"Сегодня и.о. председателя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - отметил журналист.

Он добавил, что Офис президента "никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента".

  • Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать