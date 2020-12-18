Санкций на мое задержание никто не давал, - Татаров о вручении ему подозрения

18 декабря, 2020, 18:33

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание "является ложью"

Об этом он написал в своем Telegram.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - отметил Татаров.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров исчез, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

"Сегодня и.о. председателя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - отметил журналист.

Он добавил, что Офис президента "никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента".

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

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