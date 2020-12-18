Российские С-400 в Турции угрожают безопасности американских военных, - Помпео

18 декабря, 2020, 10:12

Купленные Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 угрожают безопасности американских военнослужащих, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу

Покупка Турцией систем дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Цель введенных американской стороной санкций - "помешать России получить существенные доходы, доступ и влияние", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что ограничения "не предназначены для подрыва военного потенциала или боевой готовности Турции или любого другого союзника, партнера США".

Ранее США объявили о введении санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400. Под американские санкции попали четверо турецких чиновников и Управление оборонной индустрии Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США, введенные в отношении Анкары в связи с покупкой российских систем С-400, не совместимы с союзническими отношениями и стали атакой на суверенитет Турции.

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