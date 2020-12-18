Россияне 4 раза обстреляли украинские позиции под Водяным и Авдеевкой. Силы ООС не отвечали, - штаб

18 декабря, 2020, 18:07

18 декабря российские войска обстреливали украинские позиции под Авдеевкой и Водяным из гранатометов

Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра ООС в вечерней сводке от 18 декабря, передает Еспресо.TV .

"В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности россияне открывали огонь на Приазовье вблизи Водяного из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в сторону украинских защитников 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Под Авдеевкой враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет. Читайте также: Арестович публично извинился: обнародовал российскую версию гибели украинского военного

"Вместе с тем, на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной", - добавил пресс-секретарь.

В пресс-центре отметили, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага.

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