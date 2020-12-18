РФ планирует разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Таран

18 декабря, 2020, 13:28

На территории оккупированного Крыма Российская Федерация ведет подготовку для размещения ядерного оружия

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подготовка России к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - подчеркнул Таран.

Министр обороны назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе.