Разумков заявил, что в бюджете предусмотрены средства на 4 млн доз вакцины - для 2 млн человек

18 декабря, 2020, 11:31

Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что бюджетом предусмотрена закупка 4 млн доз для 2 млн населения

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, Разумков пояснил, что в бюджете выделены средства для обеспечения вакцинами 2 млн населения.

"Это то, что предусмотрено бюджетом", - подтвердил спикер.

В то же время Разумков заверил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.

"Они (правительство, - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ (облигации внешнего государственного займа, - ред.), сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно этого? Нет, недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - отметил он.

Напомним, 17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.

Тогда сообщалось об утверждении заявки на 8 млн доз для 4 млн человек

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