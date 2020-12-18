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Разумков заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 в прямом эфире

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков готов вакцинироваться против COVID-19 в прямом эфире за свой счет.

Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня это вообще не проблема - провакцинироваться в прямом эфире. Если это придаст кому-то желания провакцинироваться, - проблем нет", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что переболел коронавирусом, а вакцину в первую очередь уместнее предоставить тем, кто работает в зоне риска, например медикам.

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"Если вы задаете мне вопрос, готов ли я это сделать, - вообще не проблема. Но, наверное, как человек, который получает чуть больше, я буду делать это за свой счет. Можно делать это и в прямом эфире, если это придаст желания людям вакцинироваться", - подчеркнул он.

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