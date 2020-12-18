Рада приняла закон о закупке инсулина и вакцины от коронавируса

18 декабря, 2020, 14:30

Верховная Рада приняла закон, которым разрешается закупать за государственные средства лекарства, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4472, которым разрешается закупать за государственные средства лекарства (вакцину и инсулин), которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, но которых нуждаются украинцы.

"За" проголосовали 282 парламентария.

Закон вносит изменения в заключительные и переходные положения Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает на год (до 1 января 2022 года) одну из норм этого закона.

Как отмечается, эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программу медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан.

Как известно, лекарства должны закупаться в соответствии с нацперечнем. Для того чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.

Хотя некоторые лекарственные средства, например, инсулин или вакцины от COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.

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