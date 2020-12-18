Рада поддержала предоставление социальных гарантий для сотрудников медицинских лабораторий

18 декабря, 2020, 13:40

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект закона №4464, предусматривающий повышение оплаты труда, предоставление социальных гарантий и льгот профессионалам с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения

Принятие закона поддержали 283 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке, на профессионалов с высшим немедицинским образованием, оказывающих медицинские услуги, распространяются социальные гарантии, установленные для медицинских и фармацевтических работников.

В частности, им предоставляются гарантии на надлежащие условия профессиональной деятельности; повышение квалификации, переподготовку не реже одного раза в пять лет; безвозмездное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей; обязательное страхование за счет владельца учреждения здравоохранения в случае причинения ущерба их жизни и здоровью в связи с исполнением профессиональных обязанностей; социальную помощь со стороны государства в случае заболевания, увечья или других случаях потери трудоспособности; установление в государственных учреждениях здравоохранения должностных окладов на основе Единой тарифной сетки; сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск; льготные условия пенсионного обеспечения, льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном.

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