"Я нес туристическую палатку, меня ударили в ногу": лидер движения "SAVEФОП" обратился к спикеру МВД

18 декабря, 2020, 21:00

Лидер движения "SAVEФОП" Сергей Доротич обвинил полицейских в избиении ФОП-протестующих на Майдане Независимости. Представитель МВД Артем Шевченко отметил, что активисты могут обжаловать это в прокуратуре и ГБР

Об этом они заявили в эфире программы "Политклуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV .

Сергей Доротич отметил, что неизвестные лица в форме правоохранителей без опознавательных знаков из-за автозаков забегали колонной и воровали у протестующих чайники, печенье, одеяла.

"Только что я еду с Майдана - встретили наш автобус, вычистили, вынули одеяла, выбили подушки. Нам до сих пор не дают завезти биотуалеты. Это же человеческие права. Почему вы женщинам не даете поставить биотуалет Что это за глупый приказ? Мы их проплатили. Почему палатку для обогрева не дают поставить?", - сказал он.

Доротич отметил, что в своем сообщении он должен был отметить, что нес не туристическую палатку, а именно "агитационную палатку".

"Потому что я нес простую туристическую палатку и в сообщении, которое я подал, я отметил "агитационные палатки". Во-первых, в соответствии с действующим законодательством я не детализировать свою атрибутики, а, во-вторых, в этих палатках мы проводим, в том числе агитационную работу", - сообщил предприниматель.

Лидер движения ФОПов обвинил правоохранителей в избиении активистов во время столкновений на Майдане.

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"Я нес простую туристическую палатку, меня ударили по ноге, в пах, по голове, а вы говорите, что нет никого пострадавшего? Есть пани Тереза - с выбитым глазом, тремя переломами челюсти и переносицы. Дубинкой ее милиционер ударил. Она во Львове сейчас, в тяжелом состоянии. Ее прооперировали. 70% зрения женщина-СПД потеряла. Есть Виталий - с пробитой головой, семь швов. Есть Дмитрий - с переломаными четырьмя ребрами и с пальцами (перломамы пальцев, - ред.) Вы говорите, что это не правда. Есть мои заявления о краже имущества, принадлежащего общественной организации "Рух сохранит ФОП", - подчеркнул Доротич.

В свою очередь, директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что безусловно пострадавшие есть и со стороны правоохранителей, и со стороны митингующих.

"Есть фактовое производство по статье 365 о применении силы в отношении правоохранителей. Так же если вы, как организатор акции, считаете возможным - представьте свою позицию. У вас есть абсолютное право подать заявление, если вы считаете необходимым жаловаться на правоохранителей. Безусловно, лучше было бы до этого не доводить", - отметил Шевченко.

Представитель МВД заявил, что советует выполнять законные требования правоохранителей.

"Если вы считаете, что они нарушают ваши права, пожалуйста, жалуйтесь в те органы, которые по закону определены для того, чтобы наказывать правоохранителей - прокуратура, ГБР", - добавил Шевченко.

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