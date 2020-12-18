"Вы же не вступаете в дерьмо": Кулеба объяснил, почему не ходит на эфиры связанных с Медведчуком телеканалов

18 декабря, 2020, 10:02

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принципиально не ходит на каналы, которые связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, то ты должен это делать", - отметил Кулеба.

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Министр добавил, что не разделяет подходы политиков, которые говорят, что "надо быть везде, чтобы достучаться до любой аудитории".

"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы стараетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же", - добавил министр.