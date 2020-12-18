"В первой половине 2021": ВОЗ пояснила, когда бедные страны получат вакцину от COVID-19

18 декабря, 2020, 17:19

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда бедные страны получат вакцину против коронавируса

Об этом сообщили в ВОЗ, передает " НВ ".

Поставки вакцин во все 190 стран-участниц COVAX для вакцинации уязвимых групп населения будут проведены в первой половине 2021 года.

"Объявленные сегодня договоренности позволят всем участникам получить доступ к вакцинам в первой половине 2021 года, причем первые поставки должны начаться в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Подписаны соглашения на поставку почти 2 млрд доз многообещающих вакцин от коронавируса разработки AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson, Novavax и Sanofi/GSK в рамках глобальной инициативы COVAX ..

Отмечается, что по меньшей мере 1,3 млрд доз будут бесплатно предоставлены 92 странам с низким и средним уровнем дохода.

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