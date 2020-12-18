"Назначила" и.о. ректора медуниверситета: в Одессе прокуратура сообщила о подозрении нотариусу

18 декабря, 2020, 19:17

Нотариусу Одесского городского нотариального округа сообщили о подозрении по факту незаконного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении нотариусу Одесского городского нотариального округа по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

По данным следствия, нотариус, имея доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, внесла изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения Украина, то есть не имело права занимать указанную должность.

"При этом нотариуc знала, что представленные ей документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также устава Одесского национального медицинского университета", - говорится в сообщении .

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