18 декабря, 2020, 13:34

"Фокус" запустил онлайн-голосование, в котором каждый желающий может предложить своих кандидатов или поддержать существующих

Что такое влиятельность? Что хорошего сделали эти люди? Чем прославили Украину? Такие вопросы пишут в соцсетях читатели «Фокуса» после публикации очередного редакционного рейтинга самых влиятельных украинцев. Ответ, что влиятельность не то же самое, что авторитетность или популярность, звучит не очень убедительно для эмоционально заряженной интернет-аудитории.

Именно поэтому сайт журнала Фокус запустил интерактивный рейтинг "Самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта "Фокус", в составлении которого могут принять участие все желающие. За его основу был взят рейтинг, составленный редакцией, которая оценивала исключительно влияние номинантов, а не их популярность. Далее рейтинг будет дополняться раз в сутки кандидатами, которых предложат читатели.

"Это наш второй интерактивный рейтинг. Фактически, мы экспериментируем и ищем оптимальный способ взаимодействия с читателями. Сейчас это массовая аудитория, в планах - развитие более продуманной экосистемы, которая привлекает подписчиков в редакционное планирование. В любом случае к рейтингу стоит отнестись со всей серьезностью, не забывая о его ограничениях: на первые места безусловно попадут публичные люди с большим количеством активных сторонников, в т. ч. в соцсетях. Тем интереснее сопоставить интернет-рейтинг с его редакционной версией", - комментирует запуск рейтинга шеф-редактор сайта Focus.ua Михаил Багинский.

Каждый пользователь может поддержать избранных редакцией участников рейтинга (одного или нескольких - ограничений нет) или предложить своего, опираясь на свои симпатии и убеждения. Чтобы предложить своего кандидата для включения в рейтинг, нужно заполнить форму на сайте.

При рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса будет отдавать предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и обновлять места в зависимости от количества голосов раз в несколько минут. Голосование доступно по ссылке.

За первые сутки голосования пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта "Фокус" выглядит так:

1. Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");

2. Галина Герега (совладелица компании "Эпицентр К", политик);

3. Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер партии "Батькивщина");

4. Людмила Денисова (Уполномоченный по правам человека)"

5. Владимир Зеленский (шестой президент Украины).

По итогам первого дня, с утра 17 декабря в голосование были включены кандидатуры:

• Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия");

• Лина Костенко (писательница);

• Ольга Шарий (блоггер, политик);

• Игорь Смешко (политик, лидер партии "Сила и Честь");

• Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска);

• Евгений Мураев (народный депутат VII и VIII созывов ВР, лидер партии "Наши").

Голосование продлится до 29 декабря. Победителю рейтинга, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга "Фокус" предложат записать интервью.

Ознакомиться с актуальным списком участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.