Представлю свою программу действий, - Бутусов о встрече с Тараном
Об этом Бутусов написал в Facebook.
"Получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с министром обороны Андреем Тараном на завтра, в субботу. Встреча состоится в 11.00, в здании Минобороны на Воздухофлотском проспекте", - написал Бутусов.
По его словам, по просьбе министра встреча пройдет в формате один на один. Бутусов на встрече будет поднимать вопрос о причинах приглашения его на работу через соцсети и через сайт Минобороны.
"Представлю свою программу действий, о которой я написал 8 декабря. Я подготовил иск в суд о признании лживыми и удалении заявлений Минобороны от 9 и 10 декабря в мой адрес, о защите чести, достоинства и деловой репутации. В любом случае потребую извинений и удаления ложной информации", - добавил Бутусов.
Получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с министром обороны Андреем Тараном на завтра, в ...Опубликовано Юрием Бутусовым Пятница, 18 Декабря 2020
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- Напомним, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей в ведомстве.
- В Минобороны сообщили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
- Затем в Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с Бутусовым, кадровые службы обнаружили отсутствие вакансий, "соответствующих уровню его амбиций".