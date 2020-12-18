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Espreso.tvОбществоПредставлю свою программу действий, - Бутусов о встрече с Тараном

Представлю свою программу действий, - Бутусов о встрече с Тараном


фото: Facebook Юрія Бутусова
Украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил, что 19 декабря встретится с главой Минобороны Андреем Тараном

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с министром обороны Андреем Тараном на завтра, в субботу. Встреча состоится в 11.00, в здании Минобороны на Воздухофлотском проспекте", - написал Бутусов.

По его словам, по просьбе министра встреча пройдет в формате один на один. Бутусов на встрече будет поднимать вопрос о причинах приглашения его на работу через соцсети и через сайт Минобороны.

"Представлю свою программу действий, о которой я написал 8 декабря. Я подготовил иск в суд о признании лживыми и удалении заявлений Минобороны от 9 и 10 декабря в мой адрес, о защите чести, достоинства и деловой репутации. В любом случае потребую извинений и удаления ложной информации", - добавил Бутусов.

Получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с министром обороны Андреем Тараном на завтра, в ...

Опубликовано Юрием Бутусовым Пятница, 18 Декабря 2020

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