Правительство подготовило новый порядок выплат пособия по частичной безработице

18 декабря, 2020, 15:20

Кабинет министров подготовил новый порядок выплат пособия по частичной безработице

Соответствующие проекты постановления и порядка обнародованы на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, помощь по частичной безработице предоставляется центрами занятости застрахованным работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего дня.

Выплата пособия производится работодателем, который может обратиться для ее получения в центр занятости по месту осуществления его хозяйственной деятельности. Так работодатель должен уведомить центр занятости в письменной форме не позднее даты начала сокращения работы и представляет документы, определенные проектом порядка, не позднее шести месяцев с этой даты.

При этом отмечается, что работники не смогут получить помощь по частичной безработице в случае сезонного характера остановки предприятия, или если остановка возникла по организационно-производственным причинам. Также не имеют права на такую помощь работники, у которых есть возможность временного перевода на другой участок или цех. Также не смогут получить выплаты работники, которые письменно отказались от временного трудоустройства на подходящую работу на предприятии, работающие на предприятии по совместительству, проходящие альтернативную (невоенную) службу, или получающие оплату времени простоя.

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