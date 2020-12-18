Пожар в историческом здании Полтавы: в сети появилось видео с предполагаемым поджигателем

18 декабря, 2020, 18:10

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого поджигателя исторического здания кинотеатра имени Котляревского

Видео обнародовал местный сайт Полтавы 0532.ua.

Соответствующие видео предоставили владельцы расположенных в здании заведений.

Как видно на записях, человек, попал в закрытое на ночь историческое здание, забравшись на дерево возле него.

Согласно таймингу на видеозаписях, до начала пожара он пробыл в помещении примерно час. Как зафиксировали камеры, вероятный поджигатель повредит мебель и технику и разбросал вещи.

Кроме этого, собирал бумаги, которые затем, очевидно, использовал для поджога. На одном из фрагментов видео видно, как в окне появился свет от фонариков охранной фирмы. Однако никто из них не заходил внутрь.

Через какое-то время злоумышленник вероятно разжег огонь с помощью бумаги и раздался взрыв. Далее огонь быстро распространился и разрушил в течение нескольких часов историческое здание в центре Полтавы.

Отмечается, что представители фирмы "Старнайт", которая арендовала помещение, собираются передать видео в полицию, чтобы правоохранители могли оперативно расследовать преступление и с выяснить, действовал человек на записи самостоятельно или за поджогом здания стояли заказчики.

Напомним, в Полтаве на улице Соборности, 31 в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) произошел пожар.

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