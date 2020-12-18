18 декабря, 2020, 12:47

Сэр Пол Маккартни выпустил новый альбом под названием McCartney III

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Это 18-й студийный альбом Маккартни. Прослушать или купить его можно по ссылке.

Альбом, судя по названию, относится к серии легендарных пластинок Маккартни, которые он записывал в начале десятилетия.

В 1970 году вышел дебютный альбом McCartney, который музыкант записывал на магнитофон у себя дома. В конверт той пластинки был вложен пресс-релиз, который сообщал о распаде The Beatles.

Ровно через 10 лет Маккартни распустил группу Wings и на своей ферме в Шотландии записал альбом McCartney II.

Теперь же вышел McCartney III, который музыкант записывал на домашней студии в Сассексе, где проводил локдаун вместе с семьей. В альбом вошли 11 песен. Клип на сингл Find My Way вышел также сегодня.