Оккупанты разместили в зоне ООС более двух десятков "Градов" с нарушением условий отвода

18 декабря, 2020, 10:09

ОБСЕ зафиксировала в зоне проведения Операции объединенных сил более двух десятков российских ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", размещенных с нарушением условий отвода вооружения

Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает штаб ООС.

В частности, 8 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ обнаружил 3 единицы РСЗО "Град" на полигоне у населенного пункта Терновое, а 13 декабря - 21 РСЗО "Град" у населенного пункта Хрустальный. Во всех случаях вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.

Кроме того, 11 декабря беспилотник ОБСЕ обнаружил радиолокационную станцию "Дунай" у населенного пункта Вербовая Балка. Станция предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов (целей) в радиусе 160 км.

До этого наблюдатели замечали РЛС "Дунай" у временно оккупированного населенного пункта Вербовая Балка 16 февраля.

Также миссия ОБСЕ обнаружила 29 ноября 2020 года неподалеку от Донецкой фильтровальной станции 320-метровую траншею, соединяющую между собой 6 бетонных сооружений D-образной формы, направленных в сторону позиций Объединенных сил (предположительно - обустройство огневых позиций) и 50-метровую траншею с окопом квадратной формы (предположительно - минометный окоп).

В штабе ООС отметили, что зафиксированный ОБСЕ факт нахождения 27 ноября в жилом районе населенного пункта Ясиноватая землеройной машины (ПРМ-2) по логике и месту происшествия вероятно связан с указанными фортификационными сооружениями.

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных признаках военного присутствия в зоне безопасности, а также о грубых нарушениях ... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Четверг, 17 декабря 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb