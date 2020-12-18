Ограничения в магазинах и рекомендация носить маски: в Швеции усиливают карантин

18 декабря, 2020, 19:52

Правительство Швеции вводит новые меры борьбы с коронавирусом: рекомендации носить маски, ограничения на работу ресторанов, магазинов, ТРЦ

Об этом заявил премьер-министр Стефан Лёвен, сообщает The Local.

В Швеции объявили о введении дополнительных карантинных ограничений.

По новым правилам, за столом в ресторанах должно быть до четырех человек. Запрещают продажу алкоголя с 20:00. Запрет на продажу алкоголя после 20:00 в барах и ресторанах (в настоящее время запрещено после 22:00) вступит в силу с 24 декабря.

Будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах.

"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - отметил премьер.

До 24 января обучение для школьников старше 16 лет будут проводить онлайн. Также, до 24 января будут закрыты бассейны, спортивные центры и музеи.

Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома.

Новые рекомендации по использованию масок для лица будут представлены перед тем, как большинство вернется на работу после рождественских каникул 7 января.

Напомним, правительство Латвии приняло решение усилить карантин на время рождественских праздников. Мероприятия будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb