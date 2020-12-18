Официальный курс: доллар подорожал к концу недели

18 декабря, 2020, 13:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 18 декабря 2020 года на отметке 27,81 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 17 декабря курс составлял 28,73 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 18 декабря установлен на уровне 34,07 грн/евро. По состоянию на 17 декабря курс составлял 33,80 грн/евро.

На наличном рынке 18 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,91, продают - по 28 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28,38 грн/$, продажи - в пределах 27,19 - 29 грн/$.