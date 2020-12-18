Нафтогаз стал владельцем Юзовской нефтегазоносной площади

18 декабря, 2020, 14:59

НАК "Нафтогаз-Украина" стал владельцем компании "Надра Юзовская"

Об этом в Facebook сообщил глава службы геологии и недр Роман Опимах.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о распределении углеводородов на Юзовской площади, которая находилась в статусе "самой спящей" лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тыс. км2. С сегодняшнего дня группа НАК "Нафтогаз Украины" получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО "Надра Юзовская", которое является стороной-инвестором по соглашению", - написал Опимах.

Он добавил, что газ на участке не добывался с момента выхода из проекта компании Shell в 2015 году.

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