МВД Беларуси договорилось с Росгвардией об "охране общественного порядка" на фоне масштабных протестов в стране

18 декабря, 2020, 08:28

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились сотрудничать в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности

Документ опубликовали на национальном интернет-портале Беларуси.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка, важных государственных объектов, специальных грузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом; безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охраны особо важных и режимных объектов; обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

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В соглашении отмечается, что ведомства двух стран придают "важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина".

Напомним, 6 ноября Европейский Союз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима из-за силового противодействия протестам в стране, которые продолжаются с августа.