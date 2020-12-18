Мощная кибератака: хакеры взломали серверы Национального управления США по ядерной безопасности

18 декабря, 2020, 10:19

Министерство энергетики и Национальное управление по ядерной безопасности США, которое поддерживает запасы ядерного оружия, имеют доказательства того, что хакеры получили доступ к их сетям в рамках масштабной кибератаки

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет издание, были атакованы сети Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), Национальных лабораторий Сандяя и Лос-Аламос в Нью-Мехико и Вашингтоне, отдела безопасности перевозок департамента Управления энергетики США.

По словам официальных лиц, наибольший ущерб был нанесен FERC.

Американские эксперты продолжают расследовать эти инциденты, пытаясь установить, каким образом хакерам удалось попасть во внутренние сети организаций. Чтобы полностью понять масштабы нанесенного ущерба, может понадобиться "несколько недель", сообщает издание.

"Вредное ПО было изолировано от деловых сетей и не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе и на Национальное управление США по ядерной безопасности", - говорится в заявлении представителя Минэнерго Шэйлин Хайнс.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, взломали Министерство внутренней безопасности США.

Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа 9 месяцев не замечала присутствия хакеров в системе госучреждений США.

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