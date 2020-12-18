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lifecell позволил регистрировать мобильный номер с помощью цифрового паспорта в "Дии"

Мобильный оператор lifecell позволил регистрировать мобильный номер с помощью цифровых документов в приложении "Дия"

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Для регистрации мобильного номера теперь можно поделиться копией цифрового документа в любом магазине lifecell", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что для регистрации номера lifecell необходимо подать заявление, после чего открыть в "Дии" цифровую ID-карту или заграничный паспорт и назвать сгенерированный номер штрихкода. После этого работник lifecell вводит номер в систему и направляет запрос на получение копии цифрового документа, который клиенту необходимо подтвердить.

В Минцифры добавили, что возможность поделиться цифровым документом позволяет зарегистрировать номер вдвое быстрее.

  • Напомним, Vodafone планирует разрешить использование цифрового паспорта при подключении на контрактную форму связи.

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18 декабря, 2020 пятница

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