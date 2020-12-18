Лавров объяснил, почему проигнорировал предложение обсудить с Кулебой обострение на Донбассе

18 декабря, 2020, 19:55

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему проигнорировал предложение украинского МИДа обсудить обострение на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

"В начале сентября он (глава украинского МИД Кулеба, - ред.) действительно отправлял запрос на телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе", - сказал Лавров.

По его словам, он снова предлагал Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с пророссийскими боевиками.