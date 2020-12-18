Лавров объяснил, почему проигнорировал предложение обсудить с Кулебой обострение на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.
"В начале сентября он (глава украинского МИД Кулеба, - ред.) действительно отправлял запрос на телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе", - сказал Лавров.
По его словам, он снова предлагал Украине обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе с пророссийскими боевиками.
"Киеву нужно выходить на прямую связь с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - заявил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что готов к серьезному разговору с Кулебой, но только для того, чтобы обсудить вопрос выполнения Украиной Минских соглашений и договоренностей Нормандской четверки или вопросы двусторонних отношений.
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