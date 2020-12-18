Кибератаки против правительства США будет расследовать Конгресс, Байден обещает заставить причастных "заплатить ощутимую цену"

18 декабря, 2020, 08:48

Конгрессмены палаты представителей США проведут совместное расследование хакерских атак, направленных против федеральных ведомств страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.

Главы комитетов внутренней безопасности и надзора и реформ уже сообщили спецслужбам о планах начать расследование.

Минимум три штата подверглись кибератаке, пострадали несколько министерств США.

Хакеры могли получить доступ к сетям Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности США.

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что причастные к атакам заплатят высокую цену.

"Для моей администрации кибербезопасность будет наивысшим приоритетом на всех уровнях правительства. Но одной лишь хорошей защиты недостаточно. Прежде всего мы должны подрывать и пресекать попытки осуществления значительных кибератак нашими противниками. Мы сделаем это, заставив причастных к атакам заплатить ощутимую цену", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, взломали Министерство внутренней безопасности США.

Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа 9 месяцев не замечала присутствия хакеров в системе госучреждений США.

Канцелярии директора Национальной разведки США (ODNI), Федеральное бюро расследований и Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения.