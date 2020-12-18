Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала

18 декабря, 2020, 18:04

Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

"Динамо" - "Колос" (Ковалевка)

"Днепр-1" - "Александрия"

"Агробизнес" (Волочиск) - "Шахтер"

"Верес" (Ривне) - "Заря"

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года. На этой стадии начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021.

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