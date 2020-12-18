Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала
18 декабря, 2020, 18:04
Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:
"Динамо" - "Колос" (Ковалевка)
"Днепр-1" - "Александрия"
"Агробизнес" (Волочиск) - "Шахтер"
"Верес" (Ривне) - "Заря"
Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года. На этой стадии начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021.
- Напомним, 2 декабря "Днепр-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.
- В другом матче "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнес".
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