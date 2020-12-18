Коронавирус: в Австрии объявили о введении третьего локдауна

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Канцлер Австрии Курц 18 декабря объявил о введении третьего локдауну для борьбы с распространением коронавируса.

Ограничения будут действовать с 26 декабря до 24 января. Будет введен запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме занимающихся продажей товаров первой необходимости. В период с 15 до 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, участники которого смогут свободно передвигаться по стране.

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