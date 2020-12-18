Координационный совет по вопросам ФОпов заработает на следующей неделе, - Офис президента

18 декабря, 2020, 20:41

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание по созданию координационного совета, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Ермак напомнил, что председателям ОГА было поручено создать рабочие группы, деятельность которых будет координировать первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

"То есть у нас будет координация с каждым регионом Украины. Потому что есть общегосударственные вопросы, а есть те, которые касаются отдельных регионов, которые имеют свои особенности", - отметил Ермак.

Участники совещания согласились, что среди первоочередных шагов должно быть разрешения на применение регистраторов расчетных операций (РРО).

Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе.

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