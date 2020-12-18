Компания Moderna уничтожит 400 тыс. доз вакцины из-за сбоя на производстве

18 декабря, 2020, 12:33

В компании заявили, что сбой в производстве партии не помешает им выработать 20 млн доз за декабрь по плану

Об этом рассказывает Bloomberg.

Отмечается, что компании Moderna пришлось уничтожить бракованную партию, поскольку сбой на последних этапах производства привел к проблеме с фильтрацией и скомпрометировал продукт.

По словам главного научного консультанта Монсефа Слауи, эти 400 тыс. доз еще не были помещены во флаконы и были частью более обширной партии объемом 1,4 млн доз.

Несмотря на сбой, представитель Moderna из Кембриджа (штат Массачусетс) Рэй Джордан подчеркивает, что компания не выбивается из ранее намеченных планов произвести 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн в первом квартале 2021 года.

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