Катастрофа Ан-26: ГБР объявило подозрение командующему ВВС Дроздову

18 декабря, 2020, 12:52

18 декабря ГБР сообщило о подозрении в халатности по делу о крушении самолета Командующему Воздушными Силами Сергею Дроздову

Об этом рассказывает пресс-служба ГБР.

"По итогам расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора получены доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - отметил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок на брифинге.

Он отметил, что бюро подозревает командующего Воздушными Силами Сергея Дроздова.

ГБР подозревает Командующего Воздушными Силами ВСУ в небрежном отношении к организации полетов. Также сообщается о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве и командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

ГБР заявило, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета Ан-26, так и во время катастрофы.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Также, по словам Приймачка, вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.

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