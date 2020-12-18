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Espreso.tvОбществоJohnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от коронавируса

Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от коронавируса


фото: reuters
Американская компания Johnson & Johnson объявила о запуске в полном объеме испытаний своей вакцины от коронавируса в рамках третьей фазы исследований

Об этом сообщается на сайте компании.

"Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 Janssen полностью запущена и охватывает около 45 000 участников", - говорится в сообщении.

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В компании заверили, что, учитывая высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди населения в целом в странах, где проводится испытание, такого количества участников будет достаточно для получения данных, необходимых для определения эффективности и безопасности исследуемого кандидата на вакцину от компании.

Ожидается, что первые промежуточные результаты исследования будут доступны до конца января 2021 года.

Общее количество людей, которые заразились коронавирусом, превысило 75 млн.

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