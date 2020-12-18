Головкин - Шеремета: где и когда смотреть чемпионский бой в среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Боксерский поединок пройдет на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (США, штат Флорида). На кону будут пояса чемпиона мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации) и IBO (Международной боксерской организации) в среднем весе (до 72,6 кг), которые сейчас принадлежат Головкину.
Букмекеры безоговорочным фаворитом боя считают Геннадия Головкина, коэффициент 1,017. На победу Камиля Шеремета - 15,50.
Прямая трансляция вечера бокса начнется в 02:00 по Киеву. Бой Головкин - Шеремета ожидается около 4:00. Видеотрансляцию проведут казахстанские телеканалы QazSport и Qazaqstan, а также платформа DAZN.
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