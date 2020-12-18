Глава КГБ Беларуси заявил о подготовке к "горячей войне", - СМИ

18 декабря, 2020, 13:12

Руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне" весной

Об этом он сказал на выступлении перед работниками предприятия "Гродно-Азот", пишет Наша Нива.

Издание получило аудиозапись с этой встречи и обнародовало цитаты из него.

Тертель говорит о том, что Беларусь оказалась на "разломе" в геополитической борьбе и именно поэтому сейчас в стране настолько напряженная ситуация.

"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия, - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - сказал глава белорусского КГБ.

Также он пожаловался, что Беларусь "проигрывает информационную войну", и обвинил Польшу в том, что якобы страна выделяет деньги на подстрекательство настроений студентов и трудовых коллективов.

"Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь... Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сказал он.

По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.

Глава КГБ также назвал экс-кандидата в президенты Виктора Бабарыко "марионеткой российских кукловодов" и пообещал "громкий и открытый процесс".

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