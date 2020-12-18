ЕСПЧ назначил первое заседание по делу "Украина и Нидерланды против РФ", - Минюст

18 декабря, 2020, 11:29

Заседание Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в Facebook.

"Заседание по делу Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation предварительно назначено на 15 сентября 2021 года", - написал Лищина.

Он сообщил, что украинская сторона предоставила ответы на более пятидесяти вопросов, поставленных судом накануне слушаний относительно приемлемости по делу "Украина против РФ", так называемому донбасскому делу.

"Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ. То есть фактически суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет", - рассказал Лищина.