Экс-посол США в Украине выразил уверенность, что его страна присоединится к Крымской платформе
18 декабря, 2020, 09:22
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США примут участие в работе Крымской платформы
Об этом сообщают Крым.Реалии.
"Америка (при администрации Джо Байдена, - КР) станет придерживаться политики поддержки Украины, в том числе это будет предусматривать участие в таких организациях, как международная "Крымская платформа", а также она будет поддерживать Украину в вопросах прав человека, в частности о том, что происходит в Крыму", - подчеркнул Пайфер
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