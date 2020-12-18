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Espreso.tvОбществоЭкс-посол США в Украине выразил уверенность, что его страна присоединится к Крымской платформе

Экс-посол США в Украине выразил уверенность, что его страна присоединится к Крымской платформе


фото: rfe
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США примут участие в работе Крымской платформы

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Америка (при администрации Джо Байдена, - КР) станет придерживаться политики поддержки Украины, в том числе это будет предусматривать участие в таких организациях, как международная "Крымская платформа", а также она будет поддерживать Украину в вопросах прав человека, в частности о том, что происходит в Крыму", - подчеркнул Пайфер

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