Дожди, мокрый снег и оттепель: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

18 декабря, 2020, 14:54

В Украине 19-20 декабря ожидается западный ветер, оттепель, осадки и туманы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

19-го декабря погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью.

"Атмосферные фронты затронут хвостами северные, центральные, восточные области, немного южную часть Украины - местами возможны туман, дождь, мокрый снег", - отметила Диденко.

В западных областях погода ожидается без осадков.

Периодические туманы бродить по всей территории Украины. Ветер западного направления, преимущественно слабый.

В течение дня 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около 0°C, на юге и западе +3°C...+7°C.

В Киеве на Николая может пройти небольшой мокрый снег или туман, будет сыро. Однако в целом без существенных осадков.

Туман ухудшит видимость и ситуацию с качеством воздуха. Температура воздуха днем и ночью будет около 0°C. В воскресенье, 20-го декабря, ситуация особо не изменится.

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