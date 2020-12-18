Действия НАБУ и САП не должны создавать впечатления о сведении личных счетов - в ОПУ отреагировали на подозрение Татарову

18 декабря, 2020, 17:05

В Офисе президента Украины отреагировали на вручение подозрения заместителю руководителя ОПГ Олегу Татарову, отметив, что действия правоохранителей должны "соответствовать закону и не создавать впечатления о сведении личных счетов"

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс - это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны отвечать закону и не создавать впечатления о сведении личных счетов между отдельными людьми", - подчеркнул он.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

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