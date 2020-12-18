Действия НАБУ и САП не должны создавать впечатления о сведении личных счетов - в ОПУ отреагировали на подозрение Татарову
18 декабря, 2020, 17:05
В Офисе президента Украины отреагировали на вручение подозрения заместителю руководителя ОПГ Олегу Татарову, отметив, что действия правоохранителей должны "соответствовать закону и не создавать впечатления о сведении личных счетов"
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook.
"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс - это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны отвечать закону и не создавать впечатления о сведении личных счетов между отдельными людьми", - подчеркнул он.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
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