Депутаты в Испании предварительно поддержали легализацию эвтаназии

18 декабря, 2020, 19:15

Законопроект о легализации эвтаназии в Испании поддержали большинство парламентариев, теперь требуется утверждение сената

Об этом сообщает ВВС .

Соответствующий законопроект поддержали 198 парламентариев, против - 138. Теперь документ должен рассмотреть Сенат (верхняя палата), который может внести свои правки в законопроект. В нем говорится, что эвтаназию могут сделать люди с "серьезными и неизлечимыми болезнями", которые вызывают "невыносимые страдания".

Согласно законопроекту, расходы на эвтаназию будет брать на себя государственная система здравоохранения Испании. А пациент должен минимум четыре раза подтвердить свое желание с момента подачи заявления. При этом он в любой момент сможет отозвать запрос или попросить об отсрочке.

Также сообщается, что правом на эвтаназию сможет воспользоваться совершеннолетний гражданин Испании или тот, кто имеет вид на жительство. Законопроект об эвтаназии вызывает серьезное сопротивление со стороны оппозиции и религиозного сообщества.

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