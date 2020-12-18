Болгария высылает российского дипломата, который шпионил за американскими военными

18 декабря, 2020, 17:18

Министерство иностранных дел Республики Болгарии в пятницу, 18 декабря объявило военного атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata

Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Фейсбуке.

Его обвиняют в шпионаже с 2017 года, пишет Reuters. Дипломата уличили в попытке получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии.

Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщалось, в январе 2020 года Болгария выслала первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии и сотрудника торгового представительства РФ, которые были заподозрены в шпионаже.

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