Армия КНР провела учения на востоке страны. В Тайване говорят о психологической войне

18 декабря, 2020, 11:15

В Китае прошли военные учения, во время которых были отработаны маневры по ведению боя в городских условиях

Об этом сообщает Newsweek.

Учения были проведены в городе Ханчжоу на востоке страны, недалеко от побережья Тайваня.

В военных учениях приняли участие отряды пехоты, а также танки. Был продемонстрирован танк Туре 96А, который ранее в боевых условиях не показывали.

В Китае военные учения назвали "предупреждением", передает Newsweek. И их следует рассматривать в контексте недавних учений Народно-освободительной армии на побережье Южно-Китайского моря, во время которых военные отрабатывали высадку. В Тайване же новые китайские маневры считают попыткой вести психологическую войну.

"Тайваньская военная разведка хорошо знает обо всех развертываниях китайских войск и мобилизации. Китайская Компартия никогда не прекращала свои вербальные и военные угрозы. Армия Тайваня продолжит улучшать свои оборонительные возможности", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Тайваня Алан Ши.

Правительство Китая пока не комментировало слова тайваньского пресс-секретаря.

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