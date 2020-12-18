Армия КНР провела учения на востоке страны. В Тайване говорят о психологической войне
Об этом сообщает Newsweek.
Учения были проведены в городе Ханчжоу на востоке страны, недалеко от побережья Тайваня.
В военных учениях приняли участие отряды пехоты, а также танки. Был продемонстрирован танк Туре 96А, который ранее в боевых условиях не показывали.
В Китае военные учения назвали "предупреждением", передает Newsweek. И их следует рассматривать в контексте недавних учений Народно-освободительной армии на побережье Южно-Китайского моря, во время которых военные отрабатывали высадку. В Тайване же новые китайские маневры считают попыткой вести психологическую войну.
"Тайваньская военная разведка хорошо знает обо всех развертываниях китайских войск и мобилизации. Китайская Компартия никогда не прекращала свои вербальные и военные угрозы. Армия Тайваня продолжит улучшать свои оборонительные возможности", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Тайваня Алан Ши.
Правительство Китая пока не комментировало слова тайваньского пресс-секретаря.
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