Зеленский поручил МИД разработать критерии оценки работы украинских послов в экономическом направлении

17 декабря, 2020, 14:48

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский обратился к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с задачей разработать и подать Офису президента модель ключевых критериев оценки эффективности работы послов на экономическом направлении. Такая оценка, по его словам, могла бы даваться с привлечением представителей Торгово-промышленной палаты и ассоциаций украинского бизнеса.

"Для Украины важно быть интегрированной в мировую экономику. Вижу, что направление экономической дипломатии получило в МИД определенное обновление, но пока мы не видим конечного результата. Задачи каждого посла в этой сфере такие: привлечение прямых инвестиций в Украину, а также продвижение дальше украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Он отметил, что по очевидным причинам, в частности из-за пандемии коронавируса, объемы товарооборота между странами в этом году упали во всем мире. Но сегодня каждый дипломатический представитель Украинского государства должен искать все возможности для восстановления и увеличения товарооборота.

"Предлагайте, пожалуйста, ваши новые идеи, вносите предложения по открытию новых переговоров о зоне свободной торговли не только товарами, но и услугами, изучайте рынки своих стран пребывания, знакомьтесь с основными импортерами и ритейлерами. В нынешних условиях посол должен стать лучшим украинским экономистом в своей стране пребывания ", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, экономическое сотрудничество не имеет ограничиваться только Европой, США и Канадой, ведь значительный потенциал для экономического сотрудничества имеют также рынки Ближнего Востока, в частности стран Персидского залива, Африки, Азии, Южной Америки.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина должна усилить дипломатическое присутствие в странах Африки.

"Должны усилить наше дипломатическое присутствие в этом регионе, ведь там тоже есть наши экономические интересы. Готов рассмотреть предложения Министерства иностранных дел по этому поводу. Я понимаю, что в этих регионах вопросы чаще всего решаются на уровне глав государств и глав правительств. Я готов лично включаться в эту работу, пожалуйста, приглашайте ", - подчеркнул он.

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