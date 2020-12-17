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Зеленский подписал изменения в закон о концессии об отсрочке использования электронной торговли

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы в сентябре 2021 года

Об этом сообщает ОПГ.

Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменения в пункт 1 раздела XII" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О концессии "№ 1024-IX.

Документ откладывает до 1 сентября 2021 вступления в силу отдельных положений закона "О концессии", определяющие использование электронной торговой системы, для обеспечения ее создания и надлежащей подготовки к внедрению.

Как отмечается, проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19.

Сообщается, что реализация положений закона будет способствовать надлежащей разработке качественных и понятных правил функционирования электронной торговой системы, надлежащих алгоритмов защиты конфиденциальной информации, размещенной в такой системе, а также стабильности работы созданной инфраструктуры.

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