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Espreso.tvОбществоЗа увольнение Абрамовского с должности министра экологии мы не будем голосовать, - Кравчук

За увольнение Абрамовского с должности министра экологии мы не будем голосовать, - Кравчук


фото: censor.net
Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остается в должности

Об этом она сообщила на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Постановление об увольнении Романа Абрамовского мы вообще не будем голосовать - он продолжает работать как министр экологии", - сказала Кравчук.

Но также нардеп не смогла подтвердить информацию о том, что накануне состоялась встреча Абрамовского с президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате которой были достигнуты определенные договоренности.

"Я не могу подтвердить, действительно ли встреча состоялась, но точно на фракции мы договорились, что она будет вместе с премьер-министром, президентом, представителями экономического комитета и господином Абрамовским", - отметила она.

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