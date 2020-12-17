За увольнение Абрамовского с должности министра экологии мы не будем голосовать, - Кравчук
17 декабря, 2020, 15:25
Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остается в должности
Об этом она сообщила на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Постановление об увольнении Романа Абрамовского мы вообще не будем голосовать - он продолжает работать как министр экологии", - сказала Кравчук.
Но также нардеп не смогла подтвердить информацию о том, что накануне состоялась встреча Абрамовского с президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате которой были достигнуты определенные договоренности.
"Я не могу подтвердить, действительно ли встреча состоялась, но точно на фракции мы договорились, что она будет вместе с премьер-министром, президентом, представителями экономического комитета и господином Абрамовским", - отметила она.
- Напомним, что Рада приняла Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
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