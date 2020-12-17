За прошедшие сутки оккупанты трижды обстреляли бойцов ООС из гранатометов, а после полуночи - из запрещенных минометов

17 декабря, 2020, 07:52

В среду, 16 декабря, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного на Приазовье было зафиксировано два обстрела: захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы - россияне применили станковые и ручные противотанковые гранатометы.

"Огневые провокации российско-оккупационных войск не имели угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

16 декабря боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток 17 декабря в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного оккупанты вели огонь из 82-мм миномета (запрещенное минскими соглашениями оружие), подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Бойцы ООС огонь на провокацию не открывали, боевых потерь и ранений в результате этого обстрела нет.

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